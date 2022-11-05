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Состоялась очередная церемония выпуска "Начального курса коммандос"

Состоялась очередная церемония выпуска "Начального курса коммандос" В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, состоялась очередная церемония выпуска "Начального курса коммандос".
Армия
5 ноября 2022 г. 17:08
Состоялась очередная церемония выпуска Начального курса коммандос

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, состоялась очередная церемония выпуска "Начального курса коммандос".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На мероприятии участникам курса были переданы поздравления руководства Министерства обороны. Выступившие на церемонии пожелали выпускникам успехов в дальнейшей службе.

Отличник курса - солдат Адам Гасанов прикрепил эмблему к символическому пню. Затем военнослужащим были вручены сертификаты.

В заключение состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной.

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