Состоялась очередная церемония выпуска "Начального курса коммандос"

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, состоялась очередная церемония выпуска "Начального курса коммандос".

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, состоялась очередная церемония выпуска "Начального курса коммандос".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.



На мероприятии участникам курса были переданы поздравления руководства Министерства обороны. Выступившие на церемонии пожелали выпускникам успехов в дальнейшей службе.



Отличник курса - солдат Адам Гасанов прикрепил эмблему к символическому пню. Затем военнослужащим были вручены сертификаты.



В заключение состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной.