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Состоялась конференция по планированию совместных учений БПЛА "Тарлан-2025"

Состоялась конференция по планированию совместных учений БПЛА "Тарлан-2025" В Н-ской воинской части ВВС Азербайджана состоялась конференция по планированию совместных учений БПЛА "Тарлан-2025" с участием делегации Департамента по применению и развитию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Республики Казахстан.
Армия
30 апреля 2025 г. 19:06
Состоялась конференция по планированию совместных учений БПЛА Тарлан-2025

В Н-ской воинской части ВВС Азербайджана с участием делегации Департамента по применению и развитию беспилотников ВС Казахстана состоялась конференция по планированию совместных учений БПЛА "Тарлан-2025".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В рамках мероприятия состоялся брифинг о целях и задачах совместных учений БПЛА "Тарлан-2025", которые планируется провести в Баку в июле нынешнего года.

Было отмечено, что в ходе предстоящих совместных учений основное внимание будет уделено развитию навыков планирования, проведения и оценки операций с использованием БПЛА, совершенствованию взаимодействия между подразделениями различных стран, а также усилению противодействия беспилотникам.

Затем состоялся широкий обмен мнениями по многим вопросам, касающимся предстоящих совместных учений с участием военнослужащих Азербайджана и Казахстана, были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Planning conference for Tarlan-2025 joint UAV exercise held in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qazaxıstan hərbi qulluqçularının iştirakı ilə "Tərlan-2025" PUA təlimi keçiriləcək

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