В Н-ской воинской части ВВС Азербайджана с участием делегации Департамента по применению и развитию беспилотников ВС Казахстана состоялась конференция по планированию совместных учений БПЛА "Тарлан-2025".
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
В рамках мероприятия состоялся брифинг о целях и задачах совместных учений БПЛА "Тарлан-2025", которые планируется провести в Баку в июле нынешнего года.
Было отмечено, что в ходе предстоящих совместных учений основное внимание будет уделено развитию навыков планирования, проведения и оценки операций с использованием БПЛА, совершенствованию взаимодействия между подразделениями различных стран, а также усилению противодействия беспилотникам.
Затем состоялся широкий обмен мнениями по многим вопросам, касающимся предстоящих совместных учений с участием военнослужащих Азербайджана и Казахстана, были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.