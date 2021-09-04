О нас
Report Georgia
Аудио новости

Состоялась церемония закрытия "Международных армейских игр - 2021"

Состоялась церемония закрытия "Международных армейских игр - 2021" В подмосковном парке "Патриот" состоялась торжественная церемония закрытия "Международных армейских игр - 2021".
Армия
4 сентября 2021 г. 23:48
Состоялась церемония закрытия Международных армейских игр - 2021

В подмосковном парке "Патриот" состоялась торжественная церемония закрытия "Международных армейских игр - 2021".

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

В церемонии приняли участие замминистра обороны Азербайджана - командующий Сухопутными войсками генерал-майор Энвер Эфендиев и представители других стран, представленных на конкурсе.

Закрытие включало в себя совместную концертную программу известных российских исполнителей, а также коллективов-участников конкурса "Армия культуры".

Мероприятие завершилось салютом.

Отметим, что азербайджанские военнослужащие приняли успешное участие в соревнованиях "Танковый биатлон" и "Армия культуры" в России, "Кубке моря" в Иране и соревнованиях "Мастера артиллерии" в Казахстане в рамках "Международных армейских игр - 2021".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Фото“Beynəlxalq Ordu Oyunları - 2021” yarışlarının bağlanış mərasimi keçirilib

Другие новости из категории

Азербайджанский спецназ провел показательные учения в горной местности
ФотоАзербайджанский спецназ провел показательные учения в горной местности
4 сентября 2021 г. 20:03
Азербайджанские артиллеристы, успешно завершив конкурс Мастера артиллерийского огня, вернулись в Баку
Азербайджанские артиллеристы, успешно завершив конкурс "Мастера артиллерийского огня", вернулись в Баку
4 сентября 2021 г. 19:33
Для военнослужащих Азербайджанской армии проводятся семинары
ФотоДля военнослужащих Азербайджанской армии проводятся семинары
4 сентября 2021 г. 16:06
Освобожденное от оккупации село Дондарлы Губадлинского района
Освобожденное от оккупации село Дондарлы Губадлинского района
4 сентября 2021 г. 10:44
Состоялась церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
3 сентября 2021 г. 21:19
Азербайджанские военные пилоты на учениях TURAZ Şahini-2021 провели полеты для изучения местности
ФотоАзербайджанские военные пилоты на учениях "TURAZ Şahini-2021" провели полеты для изучения местности
3 сентября 2021 г. 19:07
Президент подписал распоряжение о призыве на военную службу
Президент подписал распоряжение о призыве на военную службу
3 сентября 2021 г. 17:08
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
3 сентября 2021 г. 11:36
В Казахстане состоялась церемония закрытия конкурса Мастера артиллерийского огня
ФотоВ Казахстане состоялась церемония закрытия конкурса "Мастера артиллерийского огня"
2 сентября 2021 г. 21:03
Проведены турниры по мини-футболу и волейболу среди участников Кубка моря
ФотоПроведены турниры по мини-футболу и волейболу среди участников "Кубка моря"
2 сентября 2021 г. 19:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi