​Состоялась церемония выпуска в Азербайджанском высшем военном училище

20 июня в Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева состоялась торжественная церемония, посвященная выпуску 2020-го года.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Перед началом церемонии минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за независимость Азербайджана.

В сопровождении военного оркестра личный состав исполнил Государственный гимн Азербайджана, знамя училища торжественно было вынесено на плац.

Выступая на церемонии заместитель начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Азербайджанской Республики - начальник Главного управления боевой подготовки и военного образования генерал-лейтенант Низам Османов, от имени руководства Министерства обороны поздравил курсантов по случаю этого знаменательного дня, пожелал выпускникам здоровья, семейного счастья и успехов на службе.

Затем выпускникам училища и отличившимся военнослужащим были вручены дипломы и ценные подарки.

После завершения марша училища в исполнении курсантов, в сопровождении военного оркестра личный состав училища прошел торжественным маршем перед трибуной.