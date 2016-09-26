Соединения ракетных войск и артиллерии армии Азербайджана провели учения с боевой стрельбой

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки в частях и соединениях ракетных войск и артиллерии были проведены учения с боевой стрельбой.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, на артиллерийских учениях, проведенных в полевых условиях, с учетом боевого опыта, обретенного во время апрельских боев, подразделениями были выполнены задачи по взаимодействию, управлению огня и стрельбе из различных огневых позиций.

Были нанесены артиллерийские удары по одиночным и групповым целям в скрытых и открытых позициях по всей глубине построения боевого порядка условного противника, с использованием средств оптической и радиотехнической разведки, беспилотных летательных аппаратов, а также проведением артиллерийской разведки спецназа.

Руководство министерства обороны высоко оценило боевую подготовку, умение и взаимодействие боевых расчетов различных ракетных систем и артиллерии.