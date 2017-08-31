Россия планирует завершить поставки БМП-3 Азербайджану в 2018 году

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Поставки Азербайджану боевых машин пехоты БМП-3 по контракту 2010 года планируется завершить в следующем году, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Завершение поставок намечено на 2018 год", - сообщил источник в системе военно-технического сотрудничества.

Напомним, что Москва и Баку договорились о поставках крупной партии оружия и техники в 2010 году.

По данным СМИ, речь идет о трех батальонах танков Т-90С, самоходной артиллерии, реактивных системах залпового огня и тяжелых огнеметных системах, также Азербайджан приобрел ремонтно-эвакуационные и инженерные машины. По оценкам экспертов, стоимость пакета контрактов составила до миллиарда долларов США.