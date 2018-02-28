Скауты встретились с солдатами, проходящими службу в прифронтовой зоне

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ По случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики и в связи с 26-ой годовщиной Ходжалинского геноцида, по инициативе Ассоциации скаутов Азербайджана группа из скаутов Азербайджана и Турции встретилась с солдатами и офицерами «Н»ской воинской части, дислоцированной в прифронтовой зоне.

Как сообщили Report в пресс-службе минобороны, делегация, состоящая из 150 скаутов, ознакомилась с условиями службы и быта в воинской части, и побеседовав с солдатами, пожелала им успехов в их нелегкой и почетной службе. Письма, адресованные юными скаутами, также были доставлены личному составу.

В рамках визита, на территории воинской части были посажены деревья. Затем гости пообедали вместе с солдатами.