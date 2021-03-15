SIPRI: 94% армянского импорта вооружений приходится на Россию, 64% азербайджанского - на Израиль

В 2016-20 Соединенные Штаты Америки оставались крупнейшим экспортером вооружений в мире

В последние годы Армения и Азербайджан наращивали свой военный потенциал за счет импорта вооружений. В 2016–20 на Россию пришлось 94% армянского импорта вооружений, в то время как 64% азербайджанского импорта вооружений пришлось на Израиль.

Как сообщает Report,об этом говорится в опубликованном сегодня отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В докладе отмечается, что в 2016–20 объем международных поставок основных видов обычных вооружений оставался на том же уровне, что и в 2011– 15.

В 2016-20 Соединенные Штаты Америки оставались крупнейшим экспортером вооружений в мире. Доля США в мировом объеме экспорта вооружений возросла c 32% в 2011-15 до 37% в 2016-20. Поставки вооружений осуществлялись в 96 стран, т. е. география поставок была шире, чем у любого другого поставщика. Почти половина (47%) поставок оружия США приходилась на страны Ближнего Востока.

В 2016–20 третий и четвертый по величине экспортеры – Франция и Германия – также значительно увечили объемы экспорта. В 2016-20 экспорт основных видов вооружений из Франции увеличился на 44% по сравнению с 2011–15. В 2016–20 доля Франции в мировом объеме экспорта вооружений составила 8.2%. 59% французского экспорта вооружений пришлось на Индию, Египет и Катар.

В 2016-20 объем экспорта вооружений Германии вырос на 21% по сравнению с 2011–15. На долю Германии приходилось 5.5% совокупного мирового объема экспорта.

Падение объема экспорта вооружений наблюдалось в России и Китае. В 2016–20 доля России в совокупном мировом экспорте вооружений составила 20%. В 2016–20 объем российского экспорта вооружений упал на 22% по сравнению с 2011-15 (т.е. примерно до уровня 2006–2010 годов). Основная часть - около 90 % - этого снижения была связана с падением экспорта вооружений в Индию – на 53%.

Наибольший рост импорта оружия наблюдался в странах Ближнего Востока. В 2016–20 страны Ближнего Востока импортировали на 25% больше оружия, чем в 2011–15. Саудовская Аравия была крупнейшим в мире импортером оружия в 2016–20. Импорт страны увеличился на 61% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом.