Сила Единства – 2026: Бронетехника условного противника уничтожена

В Азербайджане на совместных военных учениях "Сила Единства - 2026" успешно выполнены задачи очередного этапа.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В соответствии с планом, участники осуществили переброску личного состава на бронетранспортных средствах в район проведения операции. Они отработали ведение боя в населенном пункте, нанесение удара по позициям условных террористов и захват объекта с зачисткой от противника. Также была уничтожена бронетехника "противника" с использованием противотанковых средств.

Отмечается, что задач успешно выполнены благодаря высокому профессионализму военнослужащих стран-участниц.

Совместные военные учения "Сила единства - 2026" проходят в Азербайджане с участием военнослужащих Азербайджана, Узбекистана и Турции.

Учения состоят из трех этапов и проходят в учебном центре "Гызылгая", расположенном в Карабахском экономическом районе, учебном центре "Карабахлар" в Нахчыванской Автономной Республике, а также на учебном полигоне "Боюк-Зира" в азербайджанском секторе акватории Каспийского моря.