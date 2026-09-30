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    Сила Единства – 2026: Бронетехника условного противника уничтожена

    Армия
    • 30 сентября, 2026
    • 13:03
    Сила Единства – 2026: Бронетехника условного противника уничтожена

    В Азербайджане на совместных военных учениях "Сила Единства - 2026" успешно выполнены задачи очередного этапа.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    В соответствии с планом, участники осуществили переброску личного состава на бронетранспортных средствах в район проведения операции. Они отработали ведение боя в населенном пункте, нанесение удара по позициям условных террористов и захват объекта с зачисткой от противника. Также была уничтожена бронетехника "противника" с использованием противотанковых средств.

    Отмечается, что задач успешно выполнены благодаря высокому профессионализму военнослужащих стран-участниц.

    Совместные военные учения "Сила единства - 2026" проходят в Азербайджане с участием военнослужащих Азербайджана, Узбекистана и Турции.

    Учения состоят из трех этапов и проходят в учебном центре "Гызылгая", расположенном в Карабахском экономическом районе, учебном центре "Карабахлар" в Нахчыванской Автономной Республике, а также на учебном полигоне "Боюк-Зира" в азербайджанском секторе акватории Каспийского моря.

    Сила Единства – 2026: Бронетехника условного противника уничтожена

    Сила Единства – 2026: Бронетехника условного противника уничтожена
    Сила Единства – 2026: Бронетехника условного противника уничтожена
    Сила Единства – 2026: Бронетехника условного противника уничтожена
    Сила Единства – 2026: Бронетехника условного противника уничтожена
    Сила Единства – 2026: Бронетехника условного противника уничтожена
    Сила Единства – 2026: Бронетехника условного противника уничтожена
    Сила Единства – 2026: Бронетехника условного противника уничтожена
    Сила Единства – 2026: Бронетехника условного противника уничтожена
    Сила Единства – 2026: Бронетехника условного противника уничтожена
    Сила Единства – 2026: Бронетехника условного противника уничтожена
    Сила Единства – 2026: Бронетехника условного противника уничтожена
    Сила Единства – 2026: Бронетехника условного противника уничтожена
    Сила Единства – 2026: Бронетехника условного противника уничтожена

    Военные учения Сила единства – 2026 Оперативно-тактические учения Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
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