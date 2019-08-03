© КоммерсантЪ https://report.az/storage/news/d342a06f0ac680646efc683f7013e0d7/34752353-56eb-4e0a-94bd-04268c445a3c_292.jpg

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу открыл пятые Армейские международные игры, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Шойгу, обращаясь к участникам состязаний, отметил, что практика проведения соревнований свидетельствует о правильности принятого пять лет назад решения об организации конкурсов воинского мастерства.

"[Игры] уже стали заметным мировым событием, с каждым годом набирают популярность и приобретают все больше горячих поклонников. В течение двух недель на территории 10 государств в захватывающих поединках сойдутся лучшие военные специалисты из 39 стран", - добавил министр.

Участниками игр стали более 5 тыс. военных 36 армий: для них организовали 32 конкурса на 25 полигонах в 10 странах.

В России пройдет 15 конкурсов, остальные примут Азербайджан, Беларусь, Иран, Индия, Китай, Казахстан, Монголия и Узбекистан; в Индии, Монголии и Узбекистане игры пройдут впервые.

Самый зрелищный конкурс "Танковый биатлон" традиционно пройдет на подмосковном полигоне Алабино.