Широкомасштабные учения Азербайджанской армии продолжаются - ВИДЕО

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В ходе продолжающихся учений Азербайджанской армии, в командных пунктах управления войсками организована боевая деятельность.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В штабах уточняются задачи, оценивается обстановка, принимаются решения и даются соответствующие указания войскам.

Отметим, что согласно плану, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, с 12-го марта начались широкомасштабные учения с участием различных видов, родов войск, объединений и соединений Азербайджанской армии.

К учениям привлечены до 25.000 военнослужащих личного состава, до 250-и единиц танков и другой бронетехники, до 1000-и ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 50-и единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

Широкомасштабные учения, проводимые под руководством министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова, продлятся до 17-го марта.