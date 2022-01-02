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Сержант ГПС расстрелял старшего лейтенанта и двух прапорщиков

Сержант ГПС расстрелял старшего лейтенанта и двух прапорщиков Солдат Государственной пограничной службы расстрелял офицера и двух прапорщиков и сбежал.
Армия
2 января 2022 г. 20:45
Сержант ГПС расстрелял старшего лейтенанта и двух прапорщиков

Сержант Государственной пограничной службы расстрелял офицера и двух прапорщиков и сбежал.

Как передает Report, об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.

Так, 2 января 2022 года около 18:00 в зоне несения службы особого пограничного подразделения "Губадлы" Пограничных войск Государственной пограничной службы сержант Авезлы Эльхан по непонятным причинам открыл огонь из служебного оружия по своим сослуживцам.

В результате стрельбы погибли трое военнослужащих - старший лейтенант Исмаилов Юсиф, младший сержант Джалилзаде Амиль и младший сержант Ибрагимов Рафаиль. После этого сержант Авезлы, бросил оружие и скрылся с места происшествия.

В настоящее время принимаются меры по розыску беглеца.

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