Сержант ГПС расстрелял старшего лейтенанта и двух прапорщиков

Солдат Государственной пограничной службы расстрелял офицера и двух прапорщиков и сбежал.

Сержант Государственной пограничной службы расстрелял офицера и двух прапорщиков и сбежал.

Как передает Report, об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.

Так, 2 января 2022 года около 18:00 в зоне несения службы особого пограничного подразделения "Губадлы" Пограничных войск Государственной пограничной службы сержант Авезлы Эльхан по непонятным причинам открыл огонь из служебного оружия по своим сослуживцам.

В результате стрельбы погибли трое военнослужащих - старший лейтенант Исмаилов Юсиф, младший сержант Джалилзаде Амиль и младший сержант Ибрагимов Рафаиль. После этого сержант Авезлы, бросил оружие и скрылся с места происшествия.

В настоящее время принимаются меры по розыску беглеца.