Сержант ГПС расстрелял старшего лейтенанта и двух прапорщиков

Сержант Государственной пограничной службы расстрелял офицера и двух прапорщиков и сбежал.
Как передает Report, об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.
Так, 2 января 2022 года около 18:00 в зоне несения службы особого пограничного подразделения "Губадлы" Пограничных войск Государственной пограничной службы сержант Авезлы Эльхан по непонятным причинам открыл огонь из служебного оружия по своим сослуживцам.
В результате стрельбы погибли трое военнослужащих - старший лейтенант Исмаилов Юсиф, младший сержант Джалилзаде Амиль и младший сержант Ибрагимов Рафаиль. После этого сержант Авезлы, бросил оружие и скрылся с места происшествия.
В настоящее время принимаются меры по розыску беглеца.