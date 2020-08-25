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Сергей Шойгу о транспортировке вооружения в Армению

Сергей Шойгу о транспортировке вооружения в Армению 25 августа министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу, находящимся с рабочим визитом в нашей стране.
Армия
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25 августа 2020 г. 19:54
Сергей Шойгу о транспортировке вооружения в Армению

25 августа министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу, находящимся с рабочим визитом в нашей стране.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, приветствуя гостей, министр обороны Азербайджана подчеркнул, что дружественные отношения между главами наших государств определяют динамичное развитие отношений между нашими странами во всех сферах.

Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что агрессорская политика Армении является серьезной угрозой миру, стабильности и безопасности не только в Азербайджане, но и во всем регионе. Касаясь недавних провокаций, совершенных армянской стороной в направлении Товузского района, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что они были направлены на подрыв отношений между Азербайджаном и странами СНГ.

Подчеркнув роль Российской Федерации в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, министр обороны Азербайджана отметил, что Россия, как и все международные организации, признает территориальную целостность Азербайджана и с уважением относится к независимости и суверенитету нашей страны.

Выразив признательность азербайджанской стороне за теплый прием, министр обороны России выразил глубокие соболезнования семьям азербайджанских военнослужащих, павших шехидами в недавних боестолкновениях на границе с Арменией.

Комментируя недавние сообщения СМИ о транспортировке на самолетах вооружения из России в Армению, генерал армии С.Шойгу отметил, что эти военные сообщения предназначены не для поставок вооружения и военной техники, в том числе военного имущества Армении, а для доставки строительных материалов, используемых в масштабных строительных работах, проводимых на 102-й российской военной базе в этой стране, а также с целью ротации военнослужащих, проходящих службу на этой базе. Он особо подчеркнул, что до сегодняшнего дня Россия не предпринимала никаких шагов, направленных против Азербайджана и впредь подобных шагов предпринято не будет.

Стороны также обсудили вопросы международной и региональной безопасности, текущее состояние военного сотрудничества и перспективы развития отношений, а также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере военно-технического сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSergey Şoyqu Ermənistana daşınan hərbi yüklərdən danışdı

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