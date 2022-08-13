Сегодня стартуют Армейские международные игры – 2022 года с участием Азербайджана

Сегодня стартуют Армейские международные игры – 2022 года (АрМИ), в рамках которых планируется провести 36 международных конкурсов.

Сегодня стартуют Армейские международные игры – 2022 года (АрМИ), в рамках которых планируется провести 36 международных конкурсов.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Конкурсы АрМИ 2022 пройдут на территории 13 государств: Азербайджана, Алжира, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана, Индии, Казахстана, Китая, России, Саудовской Аравии, Узбекистана.

Свое участие в АрМИ подтвердили 237 команд из 31 страны.

Азербайджан проведет конкурс экипажей надводных кораблей "Кубок моря", который стартует 15 августа.

В Казахстане пройдут три конкурса "Мастера артиллерийского огня", "Тактический стрелок", "Меридиан". В Армении пройдет конкурс "Воин мира". Республика Беларусь примет конкурсы "Уверенный прием", "Стальная магистраль" и "Полярная звезда". Иран изъявил желание провести конкурсы "Глубина", "Соколиная охота" и "Снайперский рубеж" для подразделений специального назначения. Узбекистан проведет 4 конкурса – "Конный марафон", "Верный друг", "Мастер-оружейник" и "Безопасная среда".

В первый день соревнования 13 августа азербайджанские танкисты будут соревноваться с танковым экипажем из Монголии на конкурсе "Танковый биатлон", который пройдет на российском военном полигоне Алабино в Москве.

Также азербайджанские артиллеристы примут участие в конкурсе "Мастера артиллерийского огня", который пройдет в Казахстане.

Армейские игры продолжатся до 27 августа.