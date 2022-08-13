О нас

Сегодня стартуют Армейские международные игры – 2022 года с участием Азербайджана

Сегодня стартуют Армейские международные игры – 2022 года с участием Азербайджана Сегодня стартуют Армейские международные игры – 2022 года (АрМИ), в рамках которых планируется провести 36 международных конкурсов.
Армия
13 августа 2022 г. 09:42
Сегодня стартуют Армейские международные игры – 2022 года с участием Азербайджана

Сегодня стартуют Армейские международные игры – 2022 года (АрМИ), в рамках которых планируется провести 36 международных конкурсов.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Конкурсы АрМИ 2022 пройдут на территории 13 государств: Азербайджана, Алжира, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана, Индии, Казахстана, Китая, России, Саудовской Аравии, Узбекистана.

Свое участие в АрМИ подтвердили 237 команд из 31 страны.

Азербайджан проведет конкурс экипажей надводных кораблей "Кубок моря", который стартует 15 августа.

В Казахстане пройдут три конкурса "Мастера артиллерийского огня", "Тактический стрелок", "Меридиан". В Армении пройдет конкурс "Воин мира". Республика Беларусь примет конкурсы "Уверенный прием", "Стальная магистраль" и "Полярная звезда". Иран изъявил желание провести конкурсы "Глубина", "Соколиная охота" и "Снайперский рубеж" для подразделений специального назначения. Узбекистан проведет 4 конкурса – "Конный марафон", "Верный друг", "Мастер-оружейник" и "Безопасная среда".

В первый день соревнования 13 августа азербайджанские танкисты будут соревноваться с танковым экипажем из Монголии на конкурсе "Танковый биатлон", который пройдет на российском военном полигоне Алабино в Москве.

Также азербайджанские артиллеристы примут участие в конкурсе "Мастера артиллерийского огня", который пройдет в Казахстане.

Армейские игры продолжатся до 27 августа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Army Games International 2022 kicks off today

Экслюзивные новости

Названа дата начала продаж школьной формы
Названа дата начала продаж школьной формы
12 августа 2022 г. 11:26
Проявление армянского вандализма в Шуше
ФотоПроявление армянского вандализма в Шуше
11 августа 2022 г. 17:05
Извержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоИзвержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
11 августа 2022 г. 14:32
Халил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
ФотоХалил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
11 августа 2022 г. 11:52
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
9 августа 2022 г. 19:36
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
9 августа 2022 г. 17:12
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 16:42
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 13:37
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
9 августа 2022 г. 12:18
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
8 августа 2022 г. 16:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi