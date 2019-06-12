Сегодня состоится встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии

Сегодня, 12 июня в Габале состоится трехсторонняя встреча между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром и министром обороны Грузии Леваном Изория.

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны Азербайджана, в ходе встречи состоится обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в трехстороннем формате, обеспечению безопасности региональных проектов и ряду других вопросов