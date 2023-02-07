Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова

Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова.

Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова.

Как напоминает Report, он родился 7 февраля 1988 года в селе Алиабад Билясуварского района. В 2005 году с отличием окончил среднюю школу имени шехида Малика Пириева.

В марте 2006 года был призван на военную службу военкоматом Билясуварского района. Срочную службу проходил во внутренних войсках, начал ее как стрелок, а 20 ноября 2007 года был уволен в запас в качестве командира подгруппы.

18 сентября 2009 года вновь добровольно поступил на действительную военную службу, окончил курсы прапорщиков учебно-образовательного центра Вооруженных сил. Достойно и мужественно исполнял свой служебный долг на линии фронта в качестве заместителя командира роты мотострелкового батальона.

В ночь на 19 июня 2010 года М.Ибрагимов в направлении села Чайлы Тертерского района страны в неравном бою уничтожил много военнослужащих противника, нескольких ранил, сам при этом героически погиб.

За исключительные заслуги и храбрость в защите независимости и территориальной целостности Азербайджанской Республики Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении прапорщику азербайджанской армии Ибрагимову Мубаризу Агакерим оглу звания "Национальный герой Азербайджана" посмертно.