Согласно плану боевой подготовки на 2020-й год, Азербайджанская армия приступила к широкомасштабным оперативно-тактическим учениям.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе проводимых учений будут отработаны вопросы боевой готовности, планирования и всестороннего обеспечения операций, взаимодействия органов управления различных видов и родов войск, а также проверены огневые и маневренные возможности созданных по условиям учений ударных группировок.

Учения, в которых примут участие до 10.000 личного состава военнослужащих, около 120 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения, продлятся до 22 мая.

*** 08:30

Согласно утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым плану, с 18 по 22 мая состоятся широкомасштабные оперативно-тактические учения Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В учениях принимают участие до 10 000 личного состава военнослужащих, около 120 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

В ходе проводимых учений будут отработаны вопросы боевой готовности, планирования и всестороннего обеспечения операций, взаимодействия органов управления различных видов и родов войск, а также проверены огневые и маневренные возможности созданных по условиям учений ударных группировок.

Замыслом учений предусматривается применение войск на избранных направлениях, нанесение массированных ударов ракетных войск и артиллерии, бомба-штурмовых ударов авиации, а также использование состоящих на вооружении высокоточных средств по всей глубине оперативного построения войск противника.

Проверка практических действий войск будет осуществляться в различных учебных центрах и на полигонах.