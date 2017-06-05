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    Сдана в эксплуатацию новая столовая центрального аппарата министерства обороны

    Руководство минобороны ознакомилось с условием в столовой, предназначенной для обслуживания военнослужащих и гражданских работников министерства
    © Mod.gov.az

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ 5 июня сдана в эксплуатацию отвечающая требованиям современных стандартов новая столовая центрального аппарата министерства обороны.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Руководство министерства обороны ознакомилось с условием в столовой, предназначенной для обслуживания военнослужащих и гражданских работников министерства.

    Было доложено, что столовая состоит из двух залов. Кухня обеспечена всем необходимым оборудованием для приготовления высококачественных продуктов питания. В здание, в котором имеются служебные и административные помещения, проведены коммуникационные линии, установлена централизованная система отопления/охлаждения.

    После ознакомления с условием в столовой, которая в кратчайшие сроки была построена и передана в использование личного состава, руководство министерства обороны встретилось с работающим здесь персоналом и дало соответствующие указания.

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