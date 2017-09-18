Сдан в эксплуатацию новый жилищный комплекс в воинской части Военно-воздушных сил

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжается деятельность в сфере повышения боеготовности и улучшения социально-бытовых условий личного состава Военно-воздушных сил (ВВС).

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии нового жилищного комплекса, построенного на территории воинской части ВВС, дислоцированного в прифронтовой зоне и ознакомились здесь с созданными для военнослужащих условиями.

Руководство министерства обороны также осмотрело на территории солдатскую казарму, столовую, классные комнаты, кухню, продовольственные и вещевые склады, прачечную, а также другие служебные и административные помещения.

Затем министр обороны провел осмотр имеющейся на вооружении воинской части боевой техники и поставил соответствующие задачи перед командованием части.