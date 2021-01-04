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С завтрашнего дня в Агдаме начнутся операции по разминированию

С завтрашнего дня в Агдаме начнутся операции по разминированию Российская сторона уже привезла с собой в Азербайджан специальное оборудование
Армия
4 января 2021 г. 15:58
С завтрашнего дня в Агдаме начнутся операции по разминированию

С завтрашнего дня сотрудники министерства по гражданской обороне, по чрезвычайным ситуациям и устранению последствий природных катаклизмов России приступят к операциям по разминированию и очистке от неразорвавшихся мин 100 гектаров выделенной территории в Агдамском районе.

Как передает западное бюро Report, об этом журналистам заявил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Рагим Лятифов.

По его словам, российская сторона уже привезла с собой в Азербайджан специальное оборудование: "Эти сотрудники будут размещены в Карабахском региональном центе МЧС Азербайджана в поселке Гузанлы Агдамского района".

Рагим Лятифов
Рагим Лятифов

Начальник Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" генерал-майор Анатолий Саввин же сказал, что сегодня особая группа МЧС России по очистке от мин и НРБ прибыла на территории, переданные согласно трёхстороннему соглашению азербайджанской стороне.

По его словам, задачей миссии является проведение очистки территорий от неразорвавшихся снарядов: "Группировка состоит из 20 человек личного состава. Это пиротехники, саперы, кинологи, инструктора по подготовке личного состава. На вооружении группировки находится все необходимое техническое снаряжение для разминирования территорий".

Он выразил надежду, что азербайджанская сторона передаст им все карты мин и НРБ: "Если карты не окажется, территории размещения мин и НРБ будут определены на совещании. Я верю, что все вопросы будут решены".

Анатолий Саввин
Анатолий Саввин

А.Саввин отметил, что по приказу личный состав прибыл в Азербайджан на 80 суток: "Если будет необходимость и будет принято решение, будем продлевать".

20 специалистов МЧС прибыли на самолете "ИЛ-76" в аэропорт Гянджи для выполнения задач по разминированию освобожденных от оккупации территорий в Нагорном Карабахе.
На борту самолета также находятся 3 миноочистительных роботизированных прибора.
В рамках гуманитарной миссии пиротехники будут работать в Агдамском районе.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Rusiya FHN Ağdamda minaların təmizlənməsinə başlayır

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