Ряд соревнований Армейских международных игр-2017 планируется провести в Азербайджане

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Ряд соревнований Армейских международных игр в 2017 году планируется провести на территории Китая, Беларуси Казахстана и Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на конференции Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ.

Министр подчеркнул, что Армейские международные игры стали современной формой боевой учебы. "В этом году в них участвовало более 100 команд из 19 иностранных государств",— отметил глава военного ведомства.

Он сообщил, что в настоящее время ведется активная подготовка к третьим Армейским международным играм.