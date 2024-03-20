Руководство Минобороны навестило военнослужащих в Главном клиническом госпитале

Руководящий состав Министерства обороны навестил военнослужащих, проходящих лечение в Главном клиническом госпитале Министерства обороны.

Руководящий состав Министерства обороны навестил военнослужащих, проходящих лечение в Главном клиническом госпитале Министерства обороны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Делегация Минобороны возложила цветы к памятнику общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву на территории госпиталя, и почтила минутой молчания память великого лидера и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Затем руководящий состав министерства навестил военнослужащих, проходящих лечение в госпитале, поинтересовался состоянием их здоровья, преподнес подарки по случаю праздника, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

Министр обороны Закир Гасанов передал поздравления президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю праздника Новруз.

Сотрудники госпиталя доложили министру, что для обследования и лечения военнослужащих медицинский персонал работает с высоким профессионализмом.

Гасанов поздравил работников госпиталя с праздником и дал соответствующие поручения по более качественному оказанию услуг военнослужащим.

Коллектив Военного госпиталя и проходящие лечение военнослужащие выразили глубокую признательность президенту Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и руководству Минобороны за созданные условия, а также за всестороннее внимание и заботу.