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Руководство Минобороны посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Руководство Минобороны посетило Аллею почетного захоронения

По случаю Дня Вооруженных сил руководство министерства обороны Азербайджана 25 июня посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Вначале руководство Минобороны возложило венки к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Затем личный состав Министерства обороны посетил Аллею шехидов возложил венки к комплексу Вечного огня, воздвигнутому в память о наших соотечественниках, погибших в боях за суверенитет и территориальную целостность Отечества, и цветы к могилам шехидов.

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