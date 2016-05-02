Руководитель общего командования жандармерии Турции посетит Азербайджан

Галиб Менди обсудит в Баку перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

2 мая, 2016 09:53

https://report.az/storage/news/4f340821c3d4036e3cc95f5ab3a6bb45/000ccdd3-cc6c-4a3a-a713-9a021a7eacbf_292.jpg Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Руководитель общего командования жандармерии Турции, генерал армии Галиб Менди посетит Азербайджан. Как cообщает Report со ссылкой на военные источники, визит состоится 3 мая. В рамках визита Г.Менди проведет встречи с руководителями военных структур Азербайджана и обсудит перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами.