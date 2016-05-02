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    Руководитель общего командования жандармерии Турции посетит Азербайджан

    Галиб Менди обсудит в Баку перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Руководитель общего командования жандармерии Турции, генерал армии Галиб Менди посетит Азербайджан.

    Как cообщает Report со ссылкой на военные источники, визит состоится 3 мая.

    В рамках визита Г.Менди проведет встречи с руководителями военных структур Азербайджана и обсудит перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами.

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