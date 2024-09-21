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Российская делегация посетила Управление военной полиции Минобороны

Российская делегация посетила Управление военной полиции Минобороны Делегация во главе с заместителем начальника Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-майором Виталием Кохом прибыла в Азербайджан с целью участия в "Рабочей встрече по обмену опытом в сфере обеспечения правопорядка и безопасности дор
Армия
21 сентября 2024 г. 12:11
Российская делегация посетила Управление военной полиции Минобороны

Делегация во главе с заместителем начальника Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-майором Виталием Кохом прибыла в Азербайджан с целью участия в "Рабочей встрече по обмену опытом в сфере обеспечения правопорядка и безопасности дорожного движения в Вооруженных силах, а также подготовки кадров".

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

На встрече с участием делегаций обеих стран гостям был представлен брифинг об истории и деятельности Управления военной полиции Азербайджана, материально-техническом обеспечении и учебной программе, состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Российская делегация также ознакомилась с современным оружием и техникой, находящимися в распоряжении подразделений военной полиции, административным зданием, спортивным залом и автопарком.

В рамках визита гости посетили N-скую воинскую часть и наблюдали на учебном полигоне за занятиями подразделений военной полиции.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı nümayəndə heyəti Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Polis İdarəsini ziyarət edib

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