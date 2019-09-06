Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Южной Кореей

Заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев, принимавший участие в проходящей в Сеуле международной конференции по обороне и безопасности "Сеульский оборонный диалог - 2019", встретился с заместителем министра национальной обороны по оборонной политике Республики Корея Чунг Сухуаном.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Стороны, обсудив текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, высоко оценили достижения в области военного образования.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, военно-политической ситуации на Южном Кавказе и Корейском полуострове.