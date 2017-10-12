Ракетные и артиллерийские соединения Азербайджана провели учения с боевыми стрельбами

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Согласно плану подготовки Вооруженных сил на 2017 год, с целью совершенствования боевых навыков личного состава были проведены учения ракетных и артиллерийских соединений.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В ходе учений, проведенных в условиях, приближенных к боевым, артиллерийские подразделения выполнили задачи по выходу в районы сосредоточения, принятию решений, занятию огневых и стартовых позиций с соблюдением скрытности, а также перемещению во время боя и другие задания.

С целью обеспечения точности и интенсивности боевых практических стрельб были использованы современные автоматизированные системы управления. Для корректировки огня были применены беспилотные летательные аппараты.