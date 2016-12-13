Работники оборонной промышленности Азербайджана удостоены почетных званий и медалей - СПИСОК

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении работникам оборонной промышленности Азербайджанской Республики почетного звания "Заслуженный инженер".

Как сообщает Report, согласно документу, за заслуги в создании и развитии оборонной промышленности Азербайджанской Республики почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено следующим лицам:

Дашдиеву Имамеддину Ашраф оглу

Ибадову Адаму Бахлул оглу

Керимову Газанфару Нуруш оглу.

Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии оборонной промышленности в Азербайджанской Республике и плодотворную деятельность на государственной службе награждаются следующие лица:

медалью "Терегги":

Абдуллаев Алескер Халил оглу

Бабаев Амрах Меджнун оглу

Бабаева Зибар Ахад гызы

Асадов Гусейнага Асадулла оглу

Асадов Хасмамед Али оглу

Исмайлов Рафаэль Ибад оглу

Гасымов Мазахир Фарман оглу

Гадирова Нарынгюль Мамедага гызы

Ганиев Тапдыг Ягуб оглу

Садыгов Тофиг Асиман оглу

Юсифов Шахин Иса оглу

медалью "За отличие на государственной службе":

Багиров Эльдар Гасан оглу

Керимли Шафаг Ханлар гызы

Керимов Исмаил Ибрагим оглу

Ганиев Эльвин Габиль оглу

Нариманов Ниязи Нариман оглу

Шукюров Рамзи Абиль оглу

Тахиров Расим Фирудинович.