Путин: Россия в 2016 году экспортировала оружие на 4,6 млрд. долларов

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ В 2016 году Россия поставила на экспорт оружие и военную технику на 4,6 млрд. долларов США. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС. об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

«Задачи, поставленные на 2016 год в системе российского военно-технического сотрудничества, выполняются. Объем экспортных поставок вооружения и военной техники уже достиг отметки почти в $5 млрд — $4,6 млрд», — сказал Путин.

Кроме того, он отметил, что портфель заказов уверенно превышает 50 млрд. долларов США.