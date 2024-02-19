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Проводятся занятия с подразделениями ПВО Азербайджана

Проводятся занятия с подразделениями ПВО Азербайджана
Армия
19 февраля 2024 г. 16:49
Проводятся занятия с подразделениями ПВО Азербайджана

В армии Азербайджана проводятся занятия с личным составом подразделений противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В ходе занятий поднятые по тревоге боевые расчеты дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-300 "Фаворит" выполняют задачи по приведению техники в боевую готовность, защите объектов от воздушного нападения, отражению ракетных ударов условного противника и другие задачи.

"Основной целью проведения занятий является повышение теоретических и практических навыков военнослужащих, а также поддержание боеготовности подразделений ПВО на высоком уровне", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMN: S-300 raketləri döyüşə hazır vəziyyətə gətirilib, şərti düşmənin zərbələri dəf edilib

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