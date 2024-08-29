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В армии Азербайджана проводятся учения подразделений морской пехоты ВМС

В армии Азербайджана проводятся учения подразделений морской пехоты ВМС В армии Азербайджана проводятся учения подразделений морской пехоты ВМС
Армия
29 августа 2024 г. 15:26
В армии Азербайджана проводятся учения подразделений морской пехоты ВМС

В армии Азербайджана проводятся учения с личным составом подразделений морской пехоты Военно-морских сил.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

Учения проводятся в соответствии с планом подготовки на 2024 год.

В соответствии со сценарием учений, военнослужащие выполняют эпизоды по передвижению в условиях сложного рельефа, групповому спуску со скал, пересечению рек и озер, эвакуации раненых.

Основной целью учений является приведение боевой подготовки личного состава в соответствие с современными требованиями, овладение теоретическими и практическими основами ведения боя и самообороны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHDQ-nin dəniz piyada bölmələrinin şəxsi heyəti ilə dağçılıq təlimi keçirilir

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