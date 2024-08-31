Айхан Гаджизаде: Увеличение военных расходов Армении на 46% доказывает ее милитаризацию

Увеличение военных расходов Армении на 46% по сравнению с прошлым годом является еще одним доказательством ее милитаризации.

Увеличение военных расходов Армении на 46% по сравнению с прошлым годом является еще одним доказательством ее милитаризации.

Как передает Report , об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна, озвученные на пресс-конференции 31 августа.

"Утверждения армянской стороны о том, что военный бюджет Азербайджана якобы составляет 14-15% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны и что это значительно больше, чем у Армении, полностью противоречит информации о военном бюджете, распространенной профильными международными организациями, и является многократно раздутой цифрой.

Вместе с тем, утверждение премьер-министра о том, что Азербайджан якобы закупил оружие у Италии, не соответствует действительности", - подчеркнул А.Гаджизаде.