О нас

Айхан Гаджизаде: Увеличение военных расходов Армении на 46% доказывает ее милитаризацию

Айхан Гаджизаде: Увеличение военных расходов Армении на 46% доказывает ее милитаризацию Увеличение военных расходов Армении на 46% по сравнению с прошлым годом является еще одним доказательством ее милитаризации.
Армия
31 августа 2024 г. 19:09
Айхан Гаджизаде: Увеличение военных расходов Армении на 46% доказывает ее милитаризацию

Увеличение военных расходов Армении на 46% по сравнению с прошлым годом является еще одним доказательством ее милитаризации.

Как передает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна, озвученные на пресс-конференции 31 августа.

"Утверждения армянской стороны о том, что военный бюджет Азербайджана якобы составляет 14-15% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны и что это значительно больше, чем у Армении, полностью противоречит информации о военном бюджете, распространенной профильными международными организациями, и является многократно раздутой цифрой.

Вместе с тем, утверждение премьер-министра о том, что Азербайджан якобы закупил оружие у Италии, не соответствует действительности", - подчеркнул А.Гаджизаде.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: Ermənistanın hərbi xərclərini ötən illə müqayisədə 46% artırıb

Экслюзивные новости

Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
27 августа 2024 г. 13:37
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие
27 августа 2024 г. 12:19
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
20 августа 2024 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi