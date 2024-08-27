В ВВС Азербайджана проведены учения с боевой стрельбой

Согласно плану подготовки на текущий год, с вертолетными подразделениями ВВС были проведены учения с боевой стрельбой.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Перед полетом были уточнены задачи на карте, проведены расчеты целей и до личного состава были доведены правила безопасности.
В соответствии с планом вертолетные подразделения совершили групповые вылеты с аэродрома базирования и выполнили задачи по уничтожению наземных целей условного противника на полигоне.
В ходе учений, проведенных с целью совершенствования боевых навыков экипажей вертолетов, были успешно выполнены поставленные задачи.