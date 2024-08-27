О нас

В ВВС Азербайджана проведены учения с боевой стрельбой

В ВВС Азербайджана проведены учения с боевой стрельбой Согласно плану подготовки на текущий год, с вертолетными подразделениями ВВС были проведены учения с боевой стрельбой.
Армия
27 августа 2024 г. 10:32
В ВВС Азербайджана проведены учения с боевой стрельбой

Согласно плану подготовки на текущий год, с вертолетными подразделениями ВВС были проведены учения с боевой стрельбой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Перед полетом были уточнены задачи на карте, проведены расчеты целей и до личного состава были доведены правила безопасности.

В соответствии с планом вертолетные подразделения совершили групповые вылеты с аэродрома базирования и выполнили задачи по уничтожению наземных целей условного противника на полигоне.

В ходе учений, проведенных с целью совершенствования боевых навыков экипажей вертолетов, были успешно выполнены поставленные задачи.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan Air Force holds live-fire exercise
Версия на азербайджанском языке HHQ-nin helikopter bölmələri şərti düşmənin yerüstü hədəflərini məhv ediblər

Самое читаемое

Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
26 августа 2024 г. 11:56
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
23 августа 2024 г. 15:28
Первые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
ФотоПервые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
24 августа 2024 г. 03:21
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
21 августа 2024 г. 12:42
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
20 августа 2024 г. 17:26
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла
23 августа 2024 г. 12:48
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
25 августа 2024 г. 12:38
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
26 августа 2024 г. 09:49
СМИ: Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, ликвидированы
СМИ: Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, ликвидированы
23 августа 2024 г. 18:10
Обнародовано число зарегистрированных пенсионеров в Азербайджане
Обнародовано число зарегистрированных пенсионеров в Азербайджане
22 августа 2024 г. 12:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi