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Военные юристы Азербайджана и Казахстана провели встречу в Баку

Военные юристы Азербайджана и Казахстана провели встречу в Баку В рамках действующего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана, в Баку состоялась рабочая встреча военных юристов обеих стран.
Армия
29 августа 2024 г. 12:49
Военные юристы Азербайджана и Казахстана провели встречу в Баку

В рамках действующего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана, в Баку состоялась рабочая встреча военных юристов обеих стран.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На встрече был проведен обмен мнениями по поводу организации юридической службы, военного законодательства и опыта, обретенного в сфере служебной деятельности военных юристов.

Стороны обсудили вопросы адаптации военного законодательства обеих стран в рамках международного права и принципов, а также ряд других вопросов.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosts working meeting of military lawyers from Azerbaijan, Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Qazaxıstanın hərbi hüquqşünaslarının görüşü keçirilib

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