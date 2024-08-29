Военные юристы Азербайджана и Казахстана провели встречу в Баку

В рамках действующего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана, в Баку состоялась рабочая встреча военных юристов обеих стран.

В рамках действующего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана, в Баку состоялась рабочая встреча военных юристов обеих стран.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На встрече был проведен обмен мнениями по поводу организации юридической службы, военного законодательства и опыта, обретенного в сфере служебной деятельности военных юристов.

Стороны обсудили вопросы адаптации военного законодательства обеих стран в рамках международного права и принципов, а также ряд других вопросов.