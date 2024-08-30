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С подразделениями ВВС проводятся тренировки по воздушно-десантной подготовке и практическим прыжкам с парашютом

С подразделениями ВВС проводятся тренировки по воздушно-десантной подготовке и практическим прыжкам с парашютом В соответствии с планом подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, с подразделениями ВВС проводятся тренировки по воздушно-десантной подготовке и практическим прыжкам с парашютом.
Армия
30 августа 2024 г. 15:46
С подразделениями ВВС проводятся тренировки по воздушно-десантной подготовке и практическим прыжкам с парашютом

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, с подразделениями ВВС проводятся тренировки по воздушно-десантной подготовке и практическим прыжкам с парашютом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В ходе тренировок специалистами парашютно-десантных и поисково-спасательных групп, а также летным экипажем выполняются различные задачи по летной и предварительной парашютной подготовке.

Также выполняются задачи по сбросу грузов с воздуха в заданную точку.

На учениях, в ходе которых основное внимание уделяется совершенствованию навыков военнослужащих по прыжкам с парашютом, а также дальнейшему повышению уровня их боевой и специальной подготовки, личный состав выполняет поставленные задачи с высоким профессионализмом.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Air Force units hold airborne and practical parachute jump exercises
Версия на азербайджанском языке ФотоMN: HHQ-nin bölmələri paraşüt tullanışları və havadan yüklərin atılması üzrə fəaliyyətlər yerinə yetirir

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