С подразделениями ВВС проводятся тренировки по воздушно-десантной подготовке и практическим прыжкам с парашютом

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, с подразделениями ВВС проводятся тренировки по воздушно-десантной подготовке и практическим прыжкам с парашютом.

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, с подразделениями ВВС проводятся тренировки по воздушно-десантной подготовке и практическим прыжкам с парашютом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В ходе тренировок специалистами парашютно-десантных и поисково-спасательных групп, а также летным экипажем выполняются различные задачи по летной и предварительной парашютной подготовке.

Также выполняются задачи по сбросу грузов с воздуха в заданную точку.

На учениях, в ходе которых основное внимание уделяется совершенствованию навыков военнослужащих по прыжкам с парашютом, а также дальнейшему повышению уровня их боевой и специальной подготовки, личный состав выполняет поставленные задачи с высоким профессионализмом.