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Проводятся практические занятия с курсантами военного института

Проводятся практические занятия с курсантами военного института
Армия
28 марта 2024 г. 10:17
Проводятся практические занятия с курсантами военного института

В соответствии с учебным планом и программой Военного института имени Гейдара Алиева на 2023-2024 годы, проводятся практические занятия с курсантами факультета ВМС.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В ходе учений на главном командном пункте выполнены практические задачи по организации управления, приведению боевых кораблей в состояние готовности к походу и бою, ведению посредством радиолокационной станции технического и визуального наблюдения во время движения, организации сигнальной связи семафорными флагами.

На практических занятиях, проводимых в азербайджанском секторе Каспийского моря, были разъяснены правила безопасности управления и эксплуатации двигателей в машинном отсеке судна.

Основное внимание на занятиях уделено дальнейшему совершенствованию теоретических знаний и практических навыков, приобретенных курсантами в процессе обучения.

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Версия на английском языке ФотоPractical classes held with Military Institute’s cadets
Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi institutda məşğələ: kursantlar gəmiləri döyüşə hazır vəziyyətə gətirib

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