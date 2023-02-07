Проверена боеготовность подразделений азербайджанской армии в Кяльбаджаре

При организации Министерства обороны для представителей СМИ был организован медиатур для проверки боеготовности подразделений, дислоцированных в Кяльбаджарском районе.

При организации Министерства обороны для представителей СМИ был организован медиатур для проверки боеготовности подразделений, дислоцированных в Кяльбаджарском районе.

Как сообщает командированный в Кяльбаджар сотрудник Report, журналисты перешли Омарский перевал (3 260 метров) Муровдагского хребта и посетили воинскую часть, расположенную на территории района.

В рамках визита представители СМИ посетили подразделения, дислоцированные на освобожденных территориях.

Они ознакомились с социально-бытовыми условиями и условиями службы личного состава, проходящего службу на боевых позициях.

Затем была проверена боеготовность коммандос.

Личный состав проводил учения в соответствии с реальными боевыми условиями. Боевые действия состояли в основном из засад, проникновения на территорию условного противника, стрельбы, обстрела из минометов и зачистки окопов.

Полковник-лейтенант азербайджанской армии Этибар Ахундов в беседе с сотрудником Report отметил, что все военные учения проводятся в условиях сложного рельефа местности.