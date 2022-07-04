В армии Азербайджана проведены учебно-методические сборы с офицерами

В соответствии с планом, утвержденным министром обороны, по итогам первого полугодия текущего года состоялись учебно-методические сборы с участием начальников отделов, подразделений, кафедр и циклов военно-учебных заведений специального назначения.

В соответствии с планом, утвержденным министром обороны, по итогам первого полугодия текущего года состоялись учебно-методические сборы с участием начальников отделов, подразделений, кафедр и циклов военно-учебных заведений специального назначения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны, прозвучал государственный гимн.

Исполняющий обязанности начальника Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению генерал-майор Бекир Оруджев обстоятельно поведал о работе, проделанной в первом полугодии 2022 года в области военно-патриотического воспитания, морально-психологической подготовки, укрепления воинской дисциплины, деятельности в других областях и предстоящих задачах.

Проанализировав боевую и морально-психологическую подготовку личного состава, начальник Управления подчеркнул важность соблюдения требований решений и приказов министра обороны, инструкций по соблюдению правил безопасности и повышению бдительности, правильного ведения индивидуальной воспитательной работы среди военнослужащих, организации взаимодействия в соответствии с требованиями уставов и наращивания усилий в этом направлении.

На сборах офицеры выступили с докладами о выполненной деятельности по идеологической работе и повышению морально-психологического обеспечения.