Проведены учебно-методические сборы офицеров по работе с личным составом и психологов

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Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Согласно плану боевой подготовки, утвержденному министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, проведены трехдневные учебно-методические сборы с участием заместителей командиров объединений, соединений, воинских частей и специальных военных учебных заведений по работе с личным составом и психологов.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Выступив на мероприятии, заместитель министра обороны по личному составу генерал-лейтенант Керим Велиев подчеркнул, что в прошлом году в воинских частях морально-психологическая подготовка личного состава и работа по связям с общественностью была проведена в соответствии с требованиями военных законодательных актов.

Генерал-лейтенант К.Велиев отметил, что привлеченный к сборам офицерский состав будет и впредь с ответственностью выполнять свои должностные обязанности, и приложит все усилия для того, чтобы достойно справиться со всеми задачами, поставленными перед личным составом Верховным главнокомандующим и министром обороны.

Начальник Управления министерства обороны генерал-майор Расим Алиев выступил с докладом о работах, проделанных в 2017-м году в сфере военно-патриотического воспитания, морально-психологической подготовки, повышения военной дисциплины и других областях, а также задачах, предстоящих выполнить в этом направлении в 2018-м году.

В ходе мероприятия состоялись обсуждения по организации культурно-массовых мероприятий по случаю 95-ти летней годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 100-летия создания Вооруженных сил Азербайджана.

Выступившие на мероприятии представители соответствующих государственных структур и офицеры различных управлений и воинских частей министерства обороны обменялись мнениями по повышению боеспособности армии.