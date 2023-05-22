О нас

Проведены тактические учения ВМС

Проведены тактические учения ВМС В соответствии с планом подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в ВМС были проведены тактические учения.
Армия
22 мая 2023 г. 12:53
Проведены тактические учения ВМС

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в ВМС были проведены тактические учения.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно плану учений, корабли по сигналу тревоги покинули пункт базирования и осуществили практические действия по выполнению боевых задач с целью охраны и защиты энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Подразделения ВМС также выполнили задачи по уничтожению диверсионно-террористических групп в море и организации противоподводной диверсионной обороны.

В ходе учений, проведенных в целях отработки совместных действий с морскими коммандос при выполнении корабельными тактическими группами соответствующих задач в различных условиях, организации боевых действий, совершенствования навыков командиров и штабов по управлению силами в бою, личный состав ВМС продемонстрировал высокий профессионализм.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Tactical exercises held in Azerbaijan Naval Forces
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələri Xəzərdə taktiki təlim keçirib

Экслюзивные новости

Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
18 мая 2023 г. 13:56
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
18 мая 2023 г. 12:30
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2023 г. 11:45
Корейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
ФотоКорейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
17 мая 2023 г. 16:52
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
17 мая 2023 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi