Проведены тактические учения ракетно-артиллерийских подразделений с боевой стрельбой

В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, в ракетно-артиллерийских подразделениях Сухопутных войск были проведены тактические учения с боевой стрельбой.

В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, в ракетно-артиллерийских подразделениях Сухопутных войск были проведены тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Ракетно-артиллерийские подразделения, выведенные в районы сосредоточения, заняли огневые позиции в обозначенных районах.

В ходе учений, проведенных в соответствии с условиями реального боя, подразделения точным огнем уничтожили цели условного противника.

Основной целью учений, проведенных с учетом опыта, обретенного в Отечественной войне, является совершенствование навыков командиров ракетно-артиллерийских подразделений по ведению современного боя, а также повышение профессионализма и боевых навыков личного состава.