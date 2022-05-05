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Проведены тактические учения ракетно-артиллерийских подразделений с боевой стрельбой

Проведены тактические учения ракетно-артиллерийских подразделений с боевой стрельбой В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, в ракетно-артиллерийских подразделениях Сухопутных войск были проведены тактические учения с боевой стрельбой.
Армия
5 мая 2022 г. 12:21
Проведены тактические учения ракетно-артиллерийских подразделений с боевой стрельбой

В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, в ракетно-артиллерийских подразделениях Сухопутных войск были проведены тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Ракетно-артиллерийские подразделения, выведенные в районы сосредоточения, заняли огневые позиции в обозначенных районах.

В ходе учений, проведенных в соответствии с условиями реального боя, подразделения точным огнем уничтожили цели условного противника.

Основной целью учений, проведенных с учетом опыта, обретенного в Отечественной войне, является совершенствование навыков командиров ракетно-артиллерийских подразделений по ведению современного боя, а также повышение профессионализма и боевых навыков личного состава.

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Версия на английском языке Rocket and artillery units conduct live-fire tactical exercises
Версия на азербайджанском языке Raket və artilleriya bölmələrində döyüş atışlı taktiki təlimlər keçirilib

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