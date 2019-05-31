Проведено тактико-специальное учение мобильного санитарно-эпидемиологического отряда

Согласно плану подготовки на 2019 год, в Центре санитарно-эпидемиологического контроля Главного медицинского управления министерства обороны проведено тактико-специальное учение на тему "Действия, разворачивание и организация работы в полевых условиях мобильного санитарно-эпидемиологического отряда".

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, основной целью проведения учения является правильный выбор сферы деятельности, размещение специальной техники и оборудования, совершенствование практических навыков личного состава по организации работы, ведение санитарно-эпидемиологической и бактериологической разведки, индикация бактериологических средств, радиоактивных и боевых отравляющих веществ, очаговая дегазация, деактивация и дезинфекция в полевых условиях.

Были практически выполнены мероприятия по проведению дозиметрических измерений на территории, в которой вероятным противником было применено оружие массового поражения, взятию проб с целью индикации биологических, радиоактивных и боевых отравляющих веществ, определению границ очага загрязнения, оценке результатов дозиметрических измерений, проведению бактериологических и токсико-радиологических исследований.