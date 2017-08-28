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    Проведено заседание штаба, созданного на территории воинской части, в которой произошел пожар

    Министерство обороны: Взорвавшиеся устаревшие снаряды не влияют на боеготовность Вооруженных сил.

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Состоялось заседание штаба, созданного согласно поручению президента Азербайджанской Республики, Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в связи с пожаром, который произошел на складе оружия Н-ской воинской части министерства обороны.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Осмотрев территорию в очередной раз, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов провел служебное заседание с участием начальников управлений и служб, дал соответствующие указания и поручения в связи с продолжением проведения необходимых работ во взаимодействии с другими государственными структурами.

    Продолжается проведение интенсивных работ в сфере ликвидации последствий взрывов и расследования прочих вопросов.

    Министерство обороны заявляет, что боевые снаряды, собранные на территории воинской части с целью утилизации не представляют угрозу для населения и личного состава, а взорвавшиеся устаревшие снаряды не влияют на боеготовность Вооруженных сил.

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