Проведено заседание штаба, созданного на территории воинской части, в которой произошел пожар

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Состоялось заседание штаба, созданного согласно поручению президента Азербайджанской Республики, Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в связи с пожаром, который произошел на складе оружия Н-ской воинской части министерства обороны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Осмотрев территорию в очередной раз, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов провел служебное заседание с участием начальников управлений и служб, дал соответствующие указания и поручения в связи с продолжением проведения необходимых работ во взаимодействии с другими государственными структурами.

Продолжается проведение интенсивных работ в сфере ликвидации последствий взрывов и расследования прочих вопросов.

Министерство обороны заявляет, что боевые снаряды, собранные на территории воинской части с целью утилизации не представляют угрозу для населения и личного состава, а взорвавшиеся устаревшие снаряды не влияют на боеготовность Вооруженных сил.