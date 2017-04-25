Проведено мероприятие в связи с 25-летием создания Главного клинического госпиталя ВС Азербайджана

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Руководящий состав министерства обороны Азербайджана принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-тилетию создания Главного клинического госпиталя Вооруженных сил.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны, сначала участники мероприятия возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории госпиталя, почтили светлую память созидателя современного Азербайджанского государства.

После исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики, минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность нашей Родины.

Говоря об истории создания госпиталя, о его успешном и славном пути развития, начальник Главного медицинского управления министерства обороны, генерал-майор Натик Алиев отметил неоценимые заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева и его достойного преемника, президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в развитии первого в стране военно-медицинского учреждения.

Встретившись с медицинским персоналом, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поздравил их с юбилеем и отметил, что благодаря вниманию и заботе президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, как и в других сферах Вооруженных сил, ускоренное развитие наблюдается и в области военной медицины.

Министр обороны особо подчеркнул, что с учетом апрельских боев прошлого года, в том числе непрекращающихся провокаций Армении с целью обострения ситуации, военно-медицинские специалисты должны постоянно повышать уровень своего профессионализма, приобретать глубокие знания и иметь богатый опыт.

Пожелав успехов медицинскому персоналу Вооруженных сил, министр дал соответствующие указания.

Затем приказом министра обороны за особые заслуги в области медицины группа военнослужащих личного состава госпиталя была награждена.