Проведено летно-тактическое учение с экипажами самолетов МиГ-29 и Су-25 - ВИДЕО

Согласно утвержденному Министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год, проведено летно-тактическое учение с участием экипажей самолетов МиГ-29 и Су-25 Военно-воздушных сил.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе учения отрабатывались приемы уничтожения наземных целей смешанными группами авиации, перехват воздушных целей, преодоление противовоздушной обороны и отражение налета авиации условного противника с применением средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В ходе учения летчики проверили возможности новых и модернизированных средств РЭБ по радиоэлектронному подавлению средств ПВО малой, средней и большой дальности, а также совершенствовали навыки применения авиационной техники.