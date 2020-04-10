Наверх

Проведено летно-тактическое учение с экипажами самолетов МиГ-29 и Су-25 - ВИДЕО

​Проведено летно-тактическое учение с экипажами МиГ-29 и Су-25

Согласно утвержденному Министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год, проведено летно-тактическое учение с участием экипажей самолетов МиГ-29 и Су-25 Военно-воздушных сил.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе учения отрабатывались приемы уничтожения наземных целей смешанными группами авиации, перехват воздушных целей, преодоление противовоздушной обороны и отражение налета авиации условного противника с применением средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В ходе учения летчики проверили возможности новых и модернизированных средств РЭБ по радиоэлектронному подавлению средств ПВО малой, средней и большой дальности, а также совершенствовали навыки применения авиационной техники.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!