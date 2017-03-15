Прошло заседание Комитета начальников штабов ВС государств-участников СНГ

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков принял участие в очередном заседании Комитета начальников штабов Вооруженных сил государств-участников СНГ.

Как сообщили Report в министерстве обороны, на заседании комитета между руководителями делегаций состоялся обмен мнениями по различным аспектам военного сотрудничества в рамках СНГ.

В ходе заседания также была проведена конференции на тему "Военные аспекты противодействия терроризму на основе опыта, обретенного в результате боевых операций, проводимых в Сирии".