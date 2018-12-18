Прошли сборы руководящего состава министерства обороны

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Согласно плану действий, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, прошли сборы с участием всего руководящего состава министерства обороны.

Как сообщили Report в министерстве обороны, перед началом сборов, проходящих с участием заместителей министра обороны, командующих всех видов и родов войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров объединений и соединений, начальников штабов, а также других ответственных офицеров, был проведен строевой смотр личного состава.

Привлеченный к сборам состав принял участие на теоретических и практических занятиях в учебных точках, организованных как в Учебно-тренировочном центре, так и в полевых условиях.

Был проверен уровень физической подготовки личного состава, а также приняты зачеты по знанию воинских уставов, руководящих документов и других нормативно-правовых актов.

На учебных участках, организованных в полевых условиях, были выполнены стрельбы из штатного оружия бронетехники и стрелковых оружий.