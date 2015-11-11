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    Прошли летно-тактические учения боевых вертолетов Военно-воздушных сил Азербайджана

    Путем применения управляемых авиационных ракет были уничтожены различные цели

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Прошли летно-тактические учения боевых вертолетов Военно-воздушных сил Азербайджана.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, учениями руководил министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов.

    В учениях также принял участие первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов.

    Во время учений военные пилоты выполнили нормативные задания по выявлению различных объектов условного врага, движущейся и недвижимой бронетехники и других целей.

    В то же время была проверена готовность наземных служб по размещению авиационной техники на резервных и оперативных аэродромах.

    Затем выполнили действия по уничтожению различных целей путем применения авиационных ракет.

    Данные министром обороны задания были успешно выполнены экипажами вертолетов, результаты боевой стрельбы получили высокую оценку.

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