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    Продолжаются учения ракетных и артиллерийских подразделений Азербайджанской Армии - ВИДЕО

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    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Учения ракетных и артиллерийских соединений и подразделений Азербайджанской Армии, проходящие на всех общевойсковых полигонах в прифронтовой зоне согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год с целью совершенствования боевых навыков личного состава, продолжаются.

    Как сообщили Report в минобороны, в ходе учений были проверены маршевые возможности участвующих подразделений, а также своевременность и четкость занятия ими районов сосредоточения, стартовых и огневых позиций.

    Основное внимание на этом этапе было обращено вопросам непрерывного, скрытного и оперативного управления войсками.

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