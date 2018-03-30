Продолжаются учения ракетных и артиллерийских подразделений Азербайджанской Армии - ВИДЕО

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Учения ракетных и артиллерийских соединений и подразделений Азербайджанской Армии, проходящие на всех общевойсковых полигонах в прифронтовой зоне согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год с целью совершенствования боевых навыков личного состава, продолжаются.

Как сообщили Report в минобороны, в ходе учений были проверены маршевые возможности участвующих подразделений, а также своевременность и четкость занятия ими районов сосредоточения, стартовых и огневых позиций.

Основное внимание на этом этапе было обращено вопросам непрерывного, скрытного и оперативного управления войсками.