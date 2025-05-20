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Продолжаются совместные учения военнослужащих Азербайджана и Ирана

Продолжаются совместные учения военнослужащих Азербайджана и Ирана На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжаются совместные учения "Араз-2025", проводимые с участием личного состава, привлеченного из Исламской Республики Иран.
Армия
20 мая 2025 г. 19:44
Продолжаются совместные учения военнослужащих Азербайджана и Ирана

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжаются совместные учения "Араз-2025", проводимые с участием личного состава, привлеченного из Исламской Республики Иран.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Согласно сценарию, участники успешно выполняют задачи, поставленные на различных этапах учений.

Военнослужащие обеих стран демонстрируют высокий профессионализм.

Совместные учения "Араз-2025", имеющие особое значение с точки зрения укрепления азербайджано-иранских связей и сотрудничества, завершатся 21 мая.

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Версия на английском языке ФотоAraz-2025 joint exercise ongoing in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-İran hərbi qulluqçularının birgə təlimi davam edir

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