Продолжаются совместные учения военнослужащих Азербайджана и Ирана

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжаются совместные учения "Араз-2025", проводимые с участием личного состава, привлеченного из Исламской Республики Иран.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Согласно сценарию, участники успешно выполняют задачи, поставленные на различных этапах учений.
Военнослужащие обеих стран демонстрируют высокий профессионализм.
Совместные учения "Араз-2025", имеющие особое значение с точки зрения укрепления азербайджано-иранских связей и сотрудничества, завершатся 21 мая.