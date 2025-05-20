Продолжаются совместные учения военнослужащих Азербайджана и Ирана

Продолжаются совместные учения военнослужащих Азербайджана и Ирана

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжаются совместные учения "Араз-2025", проводимые с участием личного состава, привлеченного из Исламской Республики Иран.

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Версия на английском языке Фото Araz-2025 joint exercise ongoing in Azerbaijan